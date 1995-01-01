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    «МЮ» не выиграл ни один из шести последних матчей сезона

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кардиффу» в матче заключительного тура АПЛ (0:2).

    Команда Уле-Гуннара Сульшера не побеждала в последних шести играх сезона: четыре поражения, две ничьи. Последняя победа «МЮ» была в АПЛ 13 апреля в игре с «Вест Хэмом» – 2:1.

    Ничьи:

    1. «Челси» – 1:1 (АПЛ)
    2. «Хаддерсфилд» – 1:1 (АПЛ)

    Поражения:

    1. «Барселона» – 0:3 (ЛЧ)
    2. «Эвертон» – 0:4 (АПЛ)
    3. «Манчестер Сити» – 0:2 (АПЛ)
    4. «Кардифф» – 0:2 (АПЛ)

    «МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +324

      Усы Газаева 23 минуты назад

      Кризис затягивается .

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      Рейтинг: +2455

      Yev 42 минуты назад

      Ай-яй-ай, а где же эти великие революционЭры, которые сбросили ненавистного диктатора Моуриньо? Где же этот спаситель "нации" Сульшер? Обосратушки? Надеюсь хотя бы потругалец морально удовлетварён, ну и финансово конечно тоже.

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