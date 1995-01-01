«МЮ» не выиграл ни один из шести последних матчей сезона

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кардиффу» в матче заключительного тура АПЛ (0:2).

Команда Уле-Гуннара Сульшера не побеждала в последних шести играх сезона: четыре поражения, две ничьи. Последняя победа «МЮ» была в АПЛ 13 апреля в игре с «Вест Хэмом» – 2:1.

Ничьи:

«Челси» – 1:1 (АПЛ) «Хаддерсфилд» – 1:1 (АПЛ)

Поражения:

«Барселона» – 0:3 (ЛЧ) «Эвертон» – 0:4 (АПЛ) «Манчестер Сити» – 0:2 (АПЛ) «Кардифф» – 0:2 (АПЛ)

«МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем