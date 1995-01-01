«МЮ» не выиграл ни один из шести последних матчей сезона

Кризис затягивается .
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кардиффу» в матче заключительного тура АПЛ (0:2).
Команда Уле-Гуннара Сульшера не побеждала в последних шести играх сезона: четыре поражения, две ничьи. Последняя победа «МЮ» была в АПЛ 13 апреля в игре с «Вест Хэмом» – 2:1.
Ничьи:
- «Челси» – 1:1 (АПЛ)
- «Хаддерсфилд» – 1:1 (АПЛ)
Поражения:
- «Барселона» – 0:3 (ЛЧ)
- «Эвертон» – 0:4 (АПЛ)
- «Манчестер Сити» – 0:2 (АПЛ)
- «Кардифф» – 0:2 (АПЛ)
«МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем