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    РПЛ. ЦСКА проиграл «Зениту» и теперь занимает пятое место 

    «Зенит» дома обыграл ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.

    «Зенит» с 61 очком занимает первое место в таблице, команда Сергея Семака стала чемпионом в прошлом туре. Московский клуб с 45 очками занимает пятое место в таблице. ЦСКА лишился шансов на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Обляков, 30; 1:1 – Дриусси, 38; 2:1 – Ригони, 62; 3:1 – Дриусси, 86.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Оздоев, Барриос, Шатов (Мак, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Бекао, Ахметов (Щенников, 60), Бистрович, Обляков, Бийол (Эрнандес, 43), Влашич, Чалов.

    Предупреждения: Ракицкий, 32; Жирков, 51; Дзюба, 73; Набиуллин, 84 – Бийол, 3; Ахметов, 7; Влашич, 32; Щенников, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии92
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      Рейтинг: +734

      Иван_Невский 1 минуту назад

      молодцы Зенит ! порадовали всех болельщиков

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      Рейтинг: +633

      ruded 3 минуты назад

      отличная УФА 2.0 получилась из великой команды..

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      Рейтинг: +379

      Сергей Каспийский 5 минут назад

      Еще три недели назад ЦСКА и Краснодар московские ТВ назвали главными конкурентами Зенита за золото, но ЗЕНИТ их сделал!!! Особенно рад сегодняшней победе! Зенит Семака прибавил! Приятно, что там внизу ползет и спартачок. Жаль, что Азмун и Жирков не забили сегодня....... ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!

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      Рейтинг: +1158

      sobaka120982 9 минут назад

      Что за *****

      0
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      Рейтинг: +1158

      sobaka120982 9 минут назад

      По делам и место нехер проигрывать Уфам и компаниям,вот пожалуйста получайте. Хотя исходя из состава в начале года я лично был рад если не вылетим в фнл. Ну а вобщем конифея уже на покой пора отправлять, уже смешно смотреть на него

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      Рейтинг: +75

      novaka1n 10 минут назад

      Теперь про лч можно забыть, для такого ЦСКА это было бы прыжком выше головы, главное остаться в зоне ле. Зенит с победой, а нас ещё ожидает долгий путь до команды, которой будет по силам бороться за чемпионство.

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      Рейтинг: +1659

      dyema 11 минут назад

      ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА!!!
      ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!

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      Рейтинг: +388

      sergey610 15 минут назад

      Зенит с чемпионством, ну и ЦСКА тоже молодцы.

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      Рейтинг: +478

      Ковастер 17 минут назад

      Зря народ так гонит на ЦСКА и В.Гончаренко. В начале этого сезона команда потеряла девять человек основы. Набрали молодёжь, вы что хотели с ходу в чемпионы? Ну не бывает так. Остаться в зоне Евро кубков- это успех тренерской работы. Без всякого сарказма "Аплодирую стоя".

      8
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      Рейтинг: +4462

      _Marqella_ > Ковастер 13 минут назад

      Ещё не остались в зоне еврокубков...ещё два тура..))

      0
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      Рейтинг: +3396

      Lester84 > Ковастер 11 минут назад

      Да чемпионства никто и не требует. Вопрос в другом - прошлогоднюю часть чемпионата несыгранная команда новичков, которые предсезонку даже вместе не проходили, сыграла лучше чем вторую - притом что состав тот же, предсезонку прошли полноценно? 15 пропущенных голов за последние 11 матчей - это вообще нормально?

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      Рейтинг: +481

      CSKA57 > Ковастер 11 минут назад

      Потеряли девять человек, но в первом круге играли достойно. Во второй половине, когда по логике команда должна была играть лучше, вообще сдулись. Это как? Кстати, еще два матча впереди... Зона Еврокубков может отодвинуться!

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      Рейтинг: +28269

      portero 18 минут назад

      Зенит молодцы!!!!
      думал что поиграют не в полную силу, а они пахали на победу.
      с чемпионством и победой!!!!

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      Рейтинг: +11

      Завулон new new > portero 6 минут назад

      Спасибо!

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