РПЛ. ЦСКА проиграл «Зениту» и теперь занимает пятое место 

«Зенит» дома обыграл ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.

«Зенит» с 61 очком занимает первое место в таблице, команда Сергея Семака стала чемпионом в прошлом туре. Московский клуб с 45 очками занимает пятое место в таблице. ЦСКА лишился шансов на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Обляков, 30; 1:1 – Дриусси, 38; 2:1 – Ригони, 62; 3:1 – Дриусси, 86.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Оздоев, Барриос, Шатов (Мак, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Бекао, Ахметов (Щенников, 60), Бистрович, Обляков, Бийол (Эрнандес, 43), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Ракицкий, 32; Жирков, 51; Дзюба, 73; Набиуллин, 84 – Бийол, 3; Ахметов, 7; Влашич, 32; Щенников, 70.

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