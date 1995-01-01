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    Баннер фанатов «Зенита»: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!»

    «Зенит» принимает ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1, второй тайм). Болельщики хозяев вывесили баннер, в котором они обратились к главному тренеру команды Сергею Семаку:

    Текст на баннере: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!».

    Болельщики имеют в виду нападающего Луку Джорджевича, который находится в аренде в тульском «Арсенале». Также фанаты скандировали кричалки в поддержку игрока.

    • В текущем сезоне Джорджевич сыграл в 23 матчах, забил семь голов и отдал четыре голевых передачи.
    • Футболист забил гол в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0). После этой игры «Зенит» досрочно стал чемпионом.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      В даль смотрящий 26 минут назад

      Лука достаточно долго скитался по арендам и свой шанс полноценно отыграть сезон в " Зените" заслужил своей игрой в "Арсенале".

      2
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      Рейтинг: +1469

      TOMSON 31 минуту назад

      Полностью согласен с банером.

      2
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      Рейтинг: +4363

      84aivengo 55 минут назад

      для цска походу все....

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