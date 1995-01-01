Баннер фанатов «Зенита»: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!»

Лука достаточно долго скитался по арендам и свой шанс полноценно отыграть сезон в " Зените" заслужил своей игрой в "Арсенале".
«Зенит» принимает ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1, второй тайм). Болельщики хозяев вывесили баннер, в котором они обратились к главному тренеру команды Сергею Семаку:
Текст на баннере: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!».
Болельщики имеют в виду нападающего Луку Джорджевича, который находится в аренде в тульском «Арсенале». Также фанаты скандировали кричалки в поддержку игрока.
- В текущем сезоне Джорджевич сыграл в 23 матчах, забил семь голов и отдал четыре голевых передачи.
- Футболист забил гол в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0). После этой игры «Зенит» досрочно стал чемпионом.