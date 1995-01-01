Орлов: «Семак неоднократно просил новых игроков летом, а ему никого не приобрели»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака возникли сложности с комплектованием состава перед началом сезона. По словам журналиста, руководство клуба проигнорировало просьбы специалиста по поводу приобретения новых футболистов.

«Тренер неоднократно просил новых игроков, но настал август, а ему никого не приобрели. Тогда в отпуск ушел Сергей Фурсенко, и в этот момент удалось провернуть сделку с Клаудио Маркизио. Поиск происходил без участия тренерского штаба, но, когда Семаку сказали, что есть такой вариант, он был только рад. Потенциально качественное усиление для центра поля, ведь в той зоне у клуба были проблемы.

Но деталь в том, что никто Семаку не говорил о состоянии здоровья итальянца. Конечно, это сильный футболист, но в футбол он у нас почти не играл. Осенью удалось удержаться на первом месте, но, надо признать, что качественной игры «Зенит» не показывал», – сказал Орлов.

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. В текущем сезоне он привел команду к досрочному чемпионству.