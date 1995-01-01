Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Орлов: «Семак неоднократно просил новых игроков летом, а ему никого не приобрели»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака возникли сложности с комплектованием состава перед началом сезона. По словам журналиста, руководство клуба проигнорировало просьбы специалиста по поводу приобретения новых футболистов.

    «Тренер неоднократно просил новых игроков, но настал август, а ему никого не приобрели. Тогда в отпуск ушел Сергей Фурсенко, и в этот момент удалось провернуть сделку с Клаудио Маркизио. Поиск происходил без участия тренерского штаба, но, когда Семаку сказали, что есть такой вариант, он был только рад. Потенциально качественное усиление для центра поля, ведь в той зоне у клуба были проблемы.

    Но деталь в том, что никто Семаку не говорил о состоянии здоровья итальянца. Конечно, это сильный футболист, но в футбол он у нас почти не играл. Осенью удалось удержаться на первом месте, но, надо признать, что качественной игры «Зенит» не показывал», – сказал Орлов.

    Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. В текущем сезоне он привел команду к досрочному чемпионству.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      Pirboy 17 минут назад

      Сказочник.................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1312

      Snek 50 минут назад

      Потому что прежде, чем выкидывать 135 лямов на трансферы, надо почистить состав от слабых и постаревших игроков, а этого никто не делал и Семак не смог сделать, так как игроков постоянно не хватало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1413

      Рубинище 56 минут назад

      Согласен с Орловым.. У Зенита 2 состава только для РПЛ, а копнуть глубже, травмированных много, другим по 35, третьи откровенно слабы, даже есть кто сидит. Усиление нужно под ЛЧ точечное и качественное, и конечно не из Рубина и Орембурга(туда наоборот нужно скамеечников раскидать) . Хочу что бы Марио у ЦСКА(пусть дорого, что бы кони усилились ещё) приобрели и топа в нападение, желательно бразильца.. Это ещё по минимому..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      латунный сепаратист 58 минут назад

      премьер лига 2020 зенит-1 зенит -2 зенит 3 и так далее зенит-16

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3600

      Агасфер 1 час назад

      Гребут и гребут,и всё мало!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1834

      Павелий 1 час назад

      Какое ещё усиление? У Зенита и так 2 полноценных состава.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1275

      BANNIKOV1970 1 час назад

      умудряются ещё и подташнивать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru