ФИФА может запретить «Валенсии» и «Вильярреалу» покупать игроков. Они нарушили ту же статью, что и «Челси»

ФИФА может подвергнуть санкциям «Валенсию» и «Вильярреал», сообщает Marca.

Клубы нарушили правила подписания несовершеннолетних футболистов и теперь могут быть получить запрет на входящие трансферы. Ранее наказание за несоблюдение этой статьи регламента ФИФА понес «Челси»: лондонцам запретили приобретать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окно.

До сих пор каждый клуб, нарушивший правила перехода футболистов, не достигших 18 лет, был наказан в различной степени строгости.

В случае санкций со стороны высшего футбольного органа «Валенсия» и «Вильярреал» могут подать апелляцию, которая даст клубам возможность купить новых игроков этим летом.