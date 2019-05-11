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    ФИФА может запретить «Валенсии» и «Вильярреалу» покупать игроков. Они нарушили ту же статью, что и «Челси»

    ФИФА может подвергнуть санкциям «Валенсию» и «Вильярреал», сообщает Marca.

    Клубы нарушили правила подписания несовершеннолетних футболистов и теперь могут быть получить запрет на входящие трансферы. Ранее наказание за несоблюдение этой статьи регламента ФИФА понес «Челси»: лондонцам запретили приобретать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окно.

    До сих пор каждый клуб, нарушивший правила перехода футболистов, не достигших 18 лет, был наказан в различной степени строгости.

    В случае санкций со стороны высшего футбольного органа «Валенсия» и «Вильярреал» могут подать апелляцию, которая даст клубам возможность купить новых игроков этим летом.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1207

      Shaitan. 1 минуту назад

      Повезло же Черешеву... Травма еще и в Вильярреале останется, где на него не рассчитывают...

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