«Ты только живи, родной!» «Анжи» опубликовал видео к 28-летию

Пресс-служба «Анжи» опубликовала в твиттере видео, посвященное 28-летию клуба.

В двухминутном ролике показаны моменты из истории клуба – от выступлений в первом дивизионе до выхода в Премьер-лигу.

В 1991-м году махачкалинский клуб выиграл чемпионат Дагестана, в 1999 и 2009 годах выигрывал Первый дивизион. В сезонах -2013/14 и 2014/15 играл на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Летом-2018 появилась информация о финансовых трудностях клуба. 10-го мая команда Магомеда Адиева проиграла «Арсеналу» (0:1, 28-й тур) и досрочно вылетела из РПЛ. По словам главного тренера, клуб близок к прекращению существования.