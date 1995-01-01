РПЛ: «Чемпионский кубок уже на «Газпром Арене»

зенит обычно выигрывает или с чьей то подачи,или как в этом сезоне из-за провалов других клубов!этот сезон стал одним из самых неинтересных чемпионатов россии!даже когда выигрывали цска или локо чемпионаты проходили в интересной борьбе!!
Кубок российской Премьер-лиги доставлен на «Газпром Арену», сообщила пресс-служба турнира в твиттере.
4-го мая «Зенит» досрочно выиграл чемпионат после поражения «Локомотива» (2-е место) от «Арсенала» со счетом 0:2. Петербургский клуб ранее сыграл вничью 1:1 с «Ахматом».
В 19:00 по московскому времени команда Сергея Семака примет ЦСКА в 28-м туре, после чего состоится церемония награждения. Следить за событиями встречи можно будет в онлайне «Бомбардира».
- Победа стала пятой в истории «Зенита». Прежде клуб выигрывал чемпионат в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 12 мая 2019 г.