РПЛ: «Чемпионский кубок уже на «Газпром Арене»

Кубок российской Премьер-лиги доставлен на «Газпром Арену», сообщила пресс-служба турнира в твиттере.

4-го мая «Зенит» досрочно выиграл чемпионат после поражения «Локомотива» (2-е место) от «Арсенала» со счетом 0:2. Петербургский клуб ранее сыграл вничью 1:1 с «Ахматом».

В 19:00 по московскому времени команда Сергея Семака примет ЦСКА в 28-м туре, после чего состоится церемония награждения. Следить за событиями встречи можно будет в онлайне «Бомбардира».

Победа стала пятой в истории «Зенита». Прежде клуб выигрывал чемпионат в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.