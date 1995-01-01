Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    РПЛ: «Чемпионский кубок уже на «Газпром Арене»

    Кубок российской Премьер-лиги доставлен на «Газпром Арену», сообщила пресс-служба турнира в твиттере.

    4-го мая «Зенит» досрочно выиграл чемпионат после поражения «Локомотива» (2-е место) от «Арсенала» со счетом 0:2. Петербургский клуб ранее сыграл вничью 1:1 с «Ахматом».

    В 19:00 по московскому времени команда Сергея Семака примет ЦСКА в 28-м туре, после чего состоится церемония награждения. Следить за событиями встречи можно будет в онлайне «Бомбардира».

    • Победа стала пятой в истории «Зенита». Прежде клуб выигрывал чемпионат в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9574

      sssrspartak 29 минут назад

      зенит обычно выигрывает или с чьей то подачи,или как в этом сезоне из-за провалов других клубов!этот сезон стал одним из самых неинтересных чемпионатов россии!даже когда выигрывали цска или локо чемпионаты проходили в интересной борьбе!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      jet andy > sssrspartak 15 минут назад

      Лол, это ваш спартачок в 2017 году по случайности выиграл чемп, потому что другие топ-клубы были в плохой форме на тот момент.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      Den Bull > sssrspartak 13 минут назад

      Когда научитесь выигрывать,тогда будешь писать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +724

      Фанат Рубина 50 минут назад

      надеюсь цска в станет в позу и не будет бомжам коридор чемпионский делать. а в добавок еще и обыграет их в сухую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +620

      Romantic2010 53 минуты назад

      Посмотрим в лиге чемпионов вас с паровозами!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4556

      prezent2017 > Romantic2010 50 минут назад

      Паровозов уже посмотрели. Не понравилось.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru