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    Marca: в день финала ЛЧ мадридские бары рассчитывают продать 3 тысячи литров пива

    Испанское издание Marca сообщило о подготовке Мадрида к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано».

    Напомним, в решающем матче турнира сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

    «Когда играет «Атлетико», люди приходят за два часа до игры и спустя два часа после ее окончания.

    В случае предстоящего финала ожидается очень много людей, причем прямо во время матча. Поэтому мы рассчитываем заработать в три раза больше обычного.

    Каждый бар города планирует продать в эту ночь около трех тысяч литров пива. В целях безопасности мы уберем столы и заменим стеклянные стаканы на пластиковые.

    Не боимся хулиганов, ведь представителей полиции и охраны здесь всегда достаточно», – источник цитирует официанта бара Volapie, находящегося около стадиона.

    Вместимость «Ванда Метрополитано» – 67829 зрителей. 34 тысячи мест будут зарезервированы для английских болельщиков, остальные 30 тысяч – для представителей оргкомитета, УЕФА, национальных федераций, коммерческих партнеров.

    Билеты будут представлены в четырех ценовых категориях: по 600, 450, 180 и 45 евро.

    Источник: Marca

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