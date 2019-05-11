Marca: в день финала ЛЧ мадридские бары рассчитывают продать 3 тысячи литров пива

Испанское издание Marca сообщило о подготовке Мадрида к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано».

Напомним, в решающем матче турнира сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

«Когда играет «Атлетико», люди приходят за два часа до игры и спустя два часа после ее окончания.

В случае предстоящего финала ожидается очень много людей, причем прямо во время матча. Поэтому мы рассчитываем заработать в три раза больше обычного.

Каждый бар города планирует продать в эту ночь около трех тысяч литров пива. В целях безопасности мы уберем столы и заменим стеклянные стаканы на пластиковые.

Не боимся хулиганов, ведь представителей полиции и охраны здесь всегда достаточно», – источник цитирует официанта бара Volapie, находящегося около стадиона.

Вместимость «Ванда Метрополитано» – 67829 зрителей. 34 тысячи мест будут зарезервированы для английских болельщиков, остальные 30 тысяч – для представителей оргкомитета, УЕФА, национальных федераций, коммерческих партнеров.

Билеты будут представлены в четырех ценовых категориях: по 600, 450, 180 и 45 евро.