Гвардиола: «Не нервничаю перед матчем с «Брайтоном». Спал как младенец»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что не волнуется перед матчем 38 тура АПЛ против «Брайтона». По итогам игрового дня решится судьба титула.

«Вообще не нервничаю. Я переживал в январе перед игрой с «Ливерпулем», когда мы отставали на семь очков. Сейчас – нет. Спал как младенец.

Это счастье, что болельщики приехали в Брайтон, вновь надеясь на титул. Скажу футболистам перед игрой: «Что бы ни случилось, вы невероятны», – сказал тренер.