Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Гвардиола: «Не нервничаю перед матчем с «Брайтоном». Спал как младенец»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что не волнуется перед матчем 38 тура АПЛ против «Брайтона». По итогам игрового дня решится судьба титула.

    «Вообще не нервничаю. Я переживал в январе перед игрой с «Ливерпулем», когда мы отставали на семь очков. Сейчас – нет. Спал как младенец.

    Это счастье, что болельщики приехали в Брайтон, вновь надеясь на титул. Скажу футболистам перед игрой: «Что бы ни случилось, вы невероятны», – сказал тренер.

    • «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.
    • Ливерпульцы сыграют с «Вулверхэмптоном».
    • В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

    Источник: YouTube-канал HaytersTV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru