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    Клопп: «Разница между «Сити» и другими командами не в уровне, а в стабильности»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Сити».

    «Что я могу сказать о «Сити»? Вероятно, они будут не хуже в следующем сезоне. Это ясно. И мы не станем хуже, а некоторые игроки выстрелят снова.

    Основная разница между «Сити» и другими четырьмя командами не в уровне, а в стабильности.

    Стабильность – это то, над чем можно работать, тогда уровень будет изменяться в других клубах. Мы должны действительно следить за тем, чтобы оставаться на правильном пути», – сказал Клопп.

    • В воскресенье пройдет заключительный тур АПЛ, все игры начнутся в 17:00 по московском времени.
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», сейчас команда Гвардиолы возглавляет таблицу с 95 очками.
    • На втором месте находится «Ливерпуль» с 94 очками. Команда Юргена Клоппа сыграет с «Вулверхэмптоном».

    Сезон в Европе вот-вот кончится, но в каждой стране еще остались интриги. Собрали их все тут

    Источник: Sky Sports

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