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    Кришито: «Семак может быть не только вежливым, но и жестким. Даже Халк почтительно относился к нему»

    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о работе с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    • Кришито играл за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
    • Семак выступал за этот клуб с 2010 по 2013 годы, после этого он работал в тренерском штабе команды, а в мае 2018 года стал главным тренером клуба.

    – За счет чего, на ваш взгляд, «Зенит» выиграл золото?

    – У ребят и тренерского штаба была огромная мотивация вернуть титул и получить путевку в Лигу чемпионов после нескольких неудачных сезонов. Семак, который сам играл в «Зените» и долго работал в тренерском штабе, очень хорошо знает все нюансы питерской кухни. Да и его ассистенты тоже!

    Семак оказался морально готов к той ответственности, которая на него свалилась. И при этом он остался тем человеком, которого и уважают, и слушают. Русские футболисты знают, чего добился Сергей в роли футболиста в России. А иностранцы ценят профессионализм Семака, корректность и умение говорить людям правду в глаза. Помню, что тот же звездный Халк всегда почтительно относился к Сергею.

    Однако Семак умеет быть при этом не только вежливым, но и жестким. У него на поле выходит тот, кто, по его мнению, лучше готов на данный момент. Помню, например, что еще давно у него были хорошие личные отношения, со Смольниковым и Шатовым, но когда Сергей стал главным тренером, не делал им скидку на давнее знакомство. У него объективный подход к игрокам, и раздевалка это знает», – сказал Кришито.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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