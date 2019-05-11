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    Аленичев – о том, насколько он виноват в вылете из РПЛ: «После тщательного анализа смогу ответить»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:4).

    – Огромное преимущество «Краснодара». Вполне закономерный крупный счет.

    – Если сравнивать матч в Краснодаре и сегодняшнюю игру. Какая – понравилась больше?

    – Если говорить про первый матч, то в первые шестьдесят минут, выставив автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков «Краснодара». Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке за исключением момента, который был у Паши Комолова, удовлетворения никакого нет, поскольку «Краснодар», откровенно говоря, нас простил еще в трех-четырех моментах. Поэтому в плане дисциплины шестьдесят минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

    – Можно ли сказать, что травма Зотова стала ключевым моментом в матче?

    – Учитывая огромнейшую разницу между командами в исполнительном мастерстве, думаю, что, останься Саша Зотов на поле, особой разницы бы не было. Все-таки “Краснодар» сегодня выглядит мощно, набрал ход к концу чемпионата, высочайшая мотивация, чтобы попасть в тройку и Лигу чемпионов.

    – При счете 0:2 Кутьин вышел на поле, как мне показалось, довольно поздно. Неужели смирились с поражением?

    – У нас был один эпизод, если вы помните, в матче со “Спартаком» за тридцать минут до конца матча вышел Саркисов и получил травму. Я исходил из этого негативного опыта, поэтому решили подождать с заменой и выпустить на пятнадцать минут. Если бы это была вторая замена, я думаю, то выпустили минут на тридцать, чтобы создать остроту в атаке, играя в два нападающих.

    – Сегодня «Енисей» официально вылетел в ФНЛ. В процентном соотношении сколько вины лежит на вас, а сколько на игроках?

    – Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос.

    • «Енисей» с 19 очками занимает последнее место в таблице за два тура до конца сезона.
    • Команда на семь очков отстает от зоны стыковых матчей.

    «Сочи» вышел в РПЛ. Год назад клуб сенсационно перевезли из Петербурга

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

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    11.05.2019 23:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5624

      KLIM777 21 минуту назад

      Да атм сборище каких-то денератов. Посмотрел матч с Краснодаром, ничего удивительного. Осел на осле и ослов погоняет.

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