Вальверде: «Я говорил с президентом «Барселоны», он поддержал меня»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о том, изменились ли его отношениях с президентом клуба Жозепом Бартомеу после вылета из Лиги чемпионов.

«Я чувствую себя нормально и с нетерпением жду следующего шага. Не собираюсь прятаться за стеной.

Я говорил с президентом – я всегда чувствовал его поддержку – он поддержал меня. Когда случается что-то подобное, то кажется, что все рушится. Все думают, что нужно сжечь все до основания, но на самом деле вам нужно вернуть все на свои места», – сказал Вальверде.

«Барселона» проиграла «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 3:4.

Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Примеры.

25 мая команда Вальверде сыграет в финале Кубка Испании против «Валенсии».

Провал «Барсы» не случайность. Вальверде сделал ее трусливой и однотипной