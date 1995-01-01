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    Божович – после поражения от «Ахмата»: «У меня нет претензий к ребятам. Они старались»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Голы в наши ворота стали следствием потери концентрации. Сначала мы неправильно расположились во время подачи с углового, а затем пропустили еще. Игра была трудной для обеих команд. Тем не менее я не могу сказать, что мы заслужили победу.

    У меня нет претензий к ребятам, они старались, бились. Что касается желания, оно есть, просто где-то не фартит, где-то не исполняем как нужно», – сказал Божович.

    • «Крылья» занимают 13-е место с 28 очками.
    • «Ахмат» с 39 очками идет седьмым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      nefar1on 37 минут назад

      как не было игры так и нет, защита дыра. и это с 2003 года

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