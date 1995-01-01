Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Голы в наши ворота стали следствием потери концентрации. Сначала мы неправильно расположились во время подачи с углового, а затем пропустили еще. Игра была трудной для обеих команд. Тем не менее я не могу сказать, что мы заслужили победу.

У меня нет претензий к ребятам, они старались, бились. Что касается желания, оно есть, просто где-то не фартит, где-то не исполняем как нужно», – сказал Божович.