Покеттино: «Мне нужны другие инструменты для работы, если вы ожидаете от нас того же, чего от «Ливерпуля», «Сити», «МЮ» или «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался о своей работе и стратегии развития клуба.

«Я открыт ко всему. К чему я не открыт, так это к тому, чтобы начинать новую главу без плана, без четкой идеи, без прозрачности и без способности сказать болельщикам, какие у нас цели. Нужно перестать говорить о восприятии и начать говорить о реальности – если этого не произойдет, то будет сложно.

Мы хорошо понимаем, что нам нужно действовать по-другому. И это не значит, что нужно тратить больше или меньше денег. Дело в прозрачности и в том, чтобы сказать: «Это то, чего мы хотим в ближайшие пять или десять лет».

Было бы наивно полагать, что мы можем продолжить действовать так, как мы делали это до сих пор, и что мы сможем доходить до финала Лиги чемпионов и каждый сезон попадать в топ-4 АПЛ, когда мы соперничаем с такими проектами, как «Ливерпуль» или клубы из Манчестера.

Если вы хотите ожидать от нас того же, чего ожидаете от «Ливерпуля», клубов из Манчестера и «Челси», то дайте мне другие инструменты для работы.

Пять лет назад было ясно, что приоритет – это постройка стадиона. Мы гордимся тем, что справились с этой ситуацией, она была очень сложной. Это потрясающе.

Но что потом? Это вопрос. Мне сложно объяснить. Мне нужно послушать Дэниэля [Леви – президент «Тоттенхэма»] – он босс», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» сыграл первый матч на новом стадионе в апреле этого года. Арену строили с 2016 года.

В летнее трансферное окно клуб не провел ни одного трансфера.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

1 июня команда Покеттино сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Тоттенхэм» – самая уставшая команда. Сезон без отдыха летом, без трансферов, без замен