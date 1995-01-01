Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Журналист Гаретье: «ПСЖ» сделал предложение Де Хеа

    «ПСЖ» хочет подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Как сообщил французский журналист Жоффруа Гаретье в эфире передачи Late Football Club на телеканале Canal+, парижане ищут вратаря мирового класс и уже сделали испанцу предложение.

    Ранее СМИ сообщили, что французский клуб не буде продлевать с Джанлуиджи Буффоном истекающий летом контракт.

    • В этом сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 46 матчей (10 – на ноль) и пропустил 61 гол.
    • Соглашение 28-летнего вратаря с «Юнайтед» рассчитано до 2020 года.

    Источник: Твиттер Жоффруа Гаретье

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4

      jek718875 30 минут назад

      КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ДЫРЯВЫЙ ВРАТАРЬ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70326
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru