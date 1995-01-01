Журналист Гаретье: «ПСЖ» сделал предложение Де Хеа

КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ДЫРЯВЫЙ ВРАТАРЬ?
«ПСЖ» хочет подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
Как сообщил французский журналист Жоффруа Гаретье в эфире передачи Late Football Club на телеканале Canal+, парижане ищут вратаря мирового класс и уже сделали испанцу предложение.
Ранее СМИ сообщили, что французский клуб не буде продлевать с Джанлуиджи Буффоном истекающий летом контракт.
- В этом сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 46 матчей (10 – на ноль) и пропустил 61 гол.
- Соглашение 28-летнего вратаря с «Юнайтед» рассчитано до 2020 года.