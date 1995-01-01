Журналист Гаретье: «ПСЖ» сделал предложение Де Хеа

«ПСЖ» хочет подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Как сообщил французский журналист Жоффруа Гаретье в эфире передачи Late Football Club на телеканале Canal+, парижане ищут вратаря мирового класс и уже сделали испанцу предложение.

Ранее СМИ сообщили, что французский клуб не буде продлевать с Джанлуиджи Буффоном истекающий летом контракт.