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    «Енисей» – после вылета из Премьер-лиги: «Привет, ФНЛ, скучали?»

    «Енисей» с иронией отреагировал на свой вылет из РПЛ.

    Сегодня красноярцы проиграли «Краснодару» (0:4) и потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

    «Привет, ФНЛ, скучали?» – говорится в сообщении клубной пресс-службы в твиттере.

    • За два тура до конца чемпионата в активе у «Енисея» 19 очков, у «Уфы», которая находится в зоне стыковых матчей – 26.
    • Красноярский клуб впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18.
    • В этом чемпионате России команда Дмитрия Аленичева потерпела 17 поражений и одержала всего четыре победы.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +214

      O-Z 4 минуты назад

      Енисею вообще нечего делать в премьер лиге. Аленичев испортил клуб за год с своими заявлениями и оптимистичным настроем.

      0
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      Рейтинг: +641

      Decorhome 32 минуты назад

      Главное не терять чувство юмора

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      Рейтинг: +782

      Romio-xxx 53 минуты назад

      Ну ниче,понюхали,разведали,получили бесценный опыт...Теперь администрация края будет знать,что бабла которого они вложили мало и дальше уже будут решать,возвращаться в РПЛ,или пылить в ФНЛ.С таким подбором игроков в РПЛ не играют.А Аленичев молодец,грамотно выстраивал этих баранов.

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      Рейтинг: +6645

      alex1951 1 час назад

      И куды ты,Енисей.....в вышке было веселей.....ФНЛ цэ есть болото , и играть там неохота.....денег нет....поля Г.......О........тебе застрять там суждено.

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