«Енисей» – после вылета из Премьер-лиги: «Привет, ФНЛ, скучали?»

Енисею вообще нечего делать в премьер лиге. Аленичев испортил клуб за год с своими заявлениями и оптимистичным настроем.
«Енисей» с иронией отреагировал на свой вылет из РПЛ.
Сегодня красноярцы проиграли «Краснодару» (0:4) и потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе.
«Привет, ФНЛ, скучали?» – говорится в сообщении клубной пресс-службы в твиттере.
- За два тура до конца чемпионата в активе у «Енисея» 19 очков, у «Уфы», которая находится в зоне стыковых матчей – 26.
- Красноярский клуб впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18.
- В этом чемпионате России команда Дмитрия Аленичева потерпела 17 поражений и одержала всего четыре победы.