«Енисей» – после вылета из Премьер-лиги: «Привет, ФНЛ, скучали?»

«Енисей» с иронией отреагировал на свой вылет из РПЛ.

Сегодня красноярцы проиграли «Краснодару» (0:4) и потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

«Привет, ФНЛ, скучали?» – говорится в сообщении клубной пресс-службы в твиттере.