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    Зидан: «Невыход «Барселоны» в финал ЛЧ не изменит сезон для «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что проигрыш «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов не меняет общую картину сезона для мадридцев.

    – Можно ли рассматривать сезон для «Реала» в другом свете после невыхода «Барселона» в финал ЛЧ?

    – Нет. Мы провели сезон так, как вы знаете, и этого не изменить.

    – Разве критика Вальверде несправедлива?

    – То, что он сделал до этого дня, можно назвать феноменальным. Я не тот человек, который может рассуждать, справедливо это или нет. Мы не можем сомневаться в его работе. Иногда в «Реале» я тоже сталкиваюсь с чем-то подобным, но мы должны принять это.

    • За два тура до конца Примеры «Реал» занимает третье место в таблице, отставая от «Атлетико» на шесть очков.
    • Ранее мадридцы вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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