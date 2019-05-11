Зидан: «Невыход «Барселоны» в финал ЛЧ не изменит сезон для «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что проигрыш «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов не меняет общую картину сезона для мадридцев.

– Можно ли рассматривать сезон для «Реала» в другом свете после невыхода «Барселона» в финал ЛЧ?

– Нет. Мы провели сезон так, как вы знаете, и этого не изменить.

– Разве критика Вальверде несправедлива?

– То, что он сделал до этого дня, можно назвать феноменальным. Я не тот человек, который может рассуждать, справедливо это или нет. Мы не можем сомневаться в его работе. Иногда в «Реале» я тоже сталкиваюсь с чем-то подобным, но мы должны принять это.