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    Представители «Реала» провели с «Лионом» переговоры по Менди

    «Реал» заинтересован в покупке левого защитника «Лиона» Ферлана Менди.

    Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес и ответственный за трансферы клуба Джуни Калафат уже провели первую встречу с руководством французской команды.

    Президент лионцев Жан-Мишель Ола оценивает 23-летнего футболиста примерно в 45 миллионов евро. Сам игрок выражает заинтересованность в переезде в Мадрид.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает француза хорошим конкурентом для Марсело за место в составе.

    • Контракт Менди с «Лином» рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне защитник провел 41 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Marca

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