Представители «Реала» провели с «Лионом» переговоры по Менди

«Реал» заинтересован в покупке левого защитника «Лиона» Ферлана Менди.

Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес и ответственный за трансферы клуба Джуни Калафат уже провели первую встречу с руководством французской команды.

Президент лионцев Жан-Мишель Ола оценивает 23-летнего футболиста примерно в 45 миллионов евро. Сам игрок выражает заинтересованность в переезде в Мадрид.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает француза хорошим конкурентом для Марсело за место в составе.