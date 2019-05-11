Представители «Реала» провели с «Лионом» переговоры по Менди

«Реал» заинтересован в покупке левого защитника «Лиона» Ферлана Менди.
Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес и ответственный за трансферы клуба Джуни Калафат уже провели первую встречу с руководством французской команды.
Президент лионцев Жан-Мишель Ола оценивает 23-летнего футболиста примерно в 45 миллионов евро. Сам игрок выражает заинтересованность в переезде в Мадрид.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает француза хорошим конкурентом для Марсело за место в составе.
- Контракт Менди с «Лином» рассчитан до 2023 года.
- В текущем сезоне защитник провел 41 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.