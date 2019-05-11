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    Tasnim News Agency: «Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

    «Спартак» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, информирует Tasnim News Agency.

    Этим летом у иранца истекает контракт с грозненцами и он может перейти в московский клуб на правах свободного агента.

    Ранее российские СМИ писали об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Зенита».

    • Мохаммади перебрался в «Ахмат» из «Рах Ахана» в феврале 2016 года за 300 тысяч евро.
    • В текущем сезоне он провел за команду из Чечни 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Tasnim News Agency

    Ведущее информационное агентство в Иране. Охватывает широкий круг политических, социальных, экономических и международных вопросов наряду с другими областями. Было создано в конце 2012 года [из собственного описания на сайте источника].

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19246

      gol_kak_sokol 29 минут назад

      Иран троллит америкосов, и они санкциями бросаются. Надеюсь, футбаллеров это не коснется.

      0
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      Рейтинг: +715

      Фанат Рубина 58 минут назад

      а че аиртон не устраивает уже?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3575

      Спартач80 1 час назад

      Азмуна прощёлкали-хороший нап.

      0
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      Рейтинг: +1154

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Агент у него не плохо работает. Вначале Зенит, теперь свинорылы. Дальше больше, Челси или Барса.

      -6
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      Рейтинг: +444

      rash1959 1 час назад

      Если даром, то пусть приходит, а за деньги подобных своих навалом, по арендам чалятся.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      чифа > rash1959 1 час назад

      это да..

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