Tasnim News Agency: «Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

Иран троллит америкосов, и они санкциями бросаются. Надеюсь, футбаллеров это не коснется.
«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, информирует Tasnim News Agency.
Этим летом у иранца истекает контракт с грозненцами и он может перейти в московский клуб на правах свободного агента.
Ранее российские СМИ писали об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Зенита».
- Мохаммади перебрался в «Ахмат» из «Рах Ахана» в феврале 2016 года за 300 тысяч евро.
- В текущем сезоне он провел за команду из Чечни 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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