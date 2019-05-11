Tasnim News Agency: «Спартак» интересуется защитником «Ахмата» Мохаммади

«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, информирует Tasnim News Agency.

Этим летом у иранца истекает контракт с грозненцами и он может перейти в московский клуб на правах свободного агента.

Ранее российские СМИ писали об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Зенита».