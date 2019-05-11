Mundo Deportivo: «Барселона» поборется за ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с покупкой 22-летнего голландца во время летнего трансферного окна.

Таким образом, на «Камп Ноу» могут перебраться сразу три игрока «Аякса». Ранее «Барса» уже оформила переход Френки де Йонга, а переговоры по приобретению Матейса де Лигта находятся на продвинутой стадии.

На ван де Бека также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Тоттенхэм».