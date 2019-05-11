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    Mundo Deportivo: «Барселона» поборется за ван де Бека

    Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с покупкой 22-летнего голландца во время летнего трансферного окна.

    Таким образом, на «Камп Ноу» могут перебраться сразу три игрока «Аякса». Ранее «Барса» уже оформила переход Френки де Йонга, а переговоры по приобретению Матейса де Лигта находятся на продвинутой стадии.

    На ван де Бека также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Тоттенхэм».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      Dosya85 51 минуту назад

      Барселона поборется за Аякс

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      IURII 1 час назад

      Началась распродажа.

      -1
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