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    Гвардиола: «Может случиться что угодно. Судьбу титула АПЛ могут решить мелочи»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ против «Брайтона».

    В случае победы манкунианцы станут чемпионами Англии. Если же команда потеряет очки, то их может обойти «Ливерпуль».

    «В игре может случиться что угодно. Будет здорово, если нам удастся забить первыми. Но мы знаем, насколько хорошо «Брайтон» обороняется. Команда хорошо тренируется, футболисты раскрепощены. Мы уже выиграли много матчей, остается ещe один. Нам нужно действовать четко и аккуратно. Судьбу титула могут решить мелочи – одна наша оплошность, невероятная игра соперника или ошибка судьи», – сказал Гвардиола.

    • Матч «Брайтон» – «Манчестер Сити» состоится завтра в 17:00 по московскому времени.
    • Параллельно «Ливерпуль» дома будет играть с «Вулверхэмптоном».

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +565

      AHTUNGBOL 13 минут назад

      Ну про судью лишнее, Пеп...

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