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    Симеоне: «Мне плевать на слухи о будущем Гризманна»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что нападающий Антуан Гризманн летом не покинет мадридский клуб.

    «Гризманн – наш капитан, мне плевать на слухи о его будущем. У него есть все, чтобы продолжать расти. У него контракт еще на два года. Если бы я узнал, что он сам решил уйти, я бы не стал говорить о нем хорошо», – сказал Симеоне.

    • Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года.
    • СМИ пишут, что француз готов перейти в «Барселону».
    • Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 06:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      VVadic 14 минут назад

      Журнакрысы выводят из себя подобными вбросами.

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