Симеоне: «Мне плевать на слухи о будущем Гризманна»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что нападающий Антуан Гризманн летом не покинет мадридский клуб.

«Гризманн – наш капитан, мне плевать на слухи о его будущем. У него есть все, чтобы продолжать расти. У него контракт еще на два года. Если бы я узнал, что он сам решил уйти, я бы не стал говорить о нем хорошо», – сказал Симеоне.