Симеоне: «Мне плевать на слухи о будущем Гризманна»

Журнакрысы выводят из себя подобными вбросами.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что нападающий Антуан Гризманн летом не покинет мадридский клуб.
«Гризманн – наш капитан, мне плевать на слухи о его будущем. У него есть все, чтобы продолжать расти. У него контракт еще на два года. Если бы я узнал, что он сам решил уйти, я бы не стал говорить о нем хорошо», – сказал Симеоне.
- Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года.
- СМИ пишут, что француз готов перейти в «Барселону».
- Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до 2023 года.