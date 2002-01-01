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    Лига 1. «Монпелье» в матче с двумя удалениями обыграл «Сент-Этьен». Команды ведут борьбу за путевку в Лигу Европы

    В матче 36-го тура чемпионата Франции «Монпелье» в гостях одолел «Сент-Этьен».

    Единственный гол в игре на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборде. Обе команды завершали встречу вдесятером. Красные карточки получили Даниэль Конгре и Реми Кабелья.

    Благодаря этой победе «Монпелье» сократил отставание от идущего на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1 «Сент-Этьена» до четырех очков. В последних турах соперники разыграют путевку в Лигу Европы.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

    Сент-Этьен – Монпелье – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лаборд, 64.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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