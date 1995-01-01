Семин – о победе над «Рубином»: «Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против «Рубина» (4:0).

«Все хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что «Рубину» нужно было атаковать, что они и хотели делать. Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после «Арсенала». Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной», – сказал Семин.