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    Семин – о победе над «Рубином»: «Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против «Рубина» (4:0).

    «Все хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что «Рубину» нужно было атаковать, что они и хотели делать. Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после «Арсенала». Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной», – сказал Семин.

    • «Локомотив» забил по два гола в каждом из таймов.
    • Команда набрала 52 очка и гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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