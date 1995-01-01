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    «Бенфика» договорилась с Фелишем о продлении контракта. Игроком интересуются «Ювентус» и «Барселона»

    Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш подпишет новый контракт с клубом, сообщает A Bola.

    По информации источника, стороны договорились об условиях нового соглашения, по которому зарплата футболиста вырастет до 2,5 миллиона евро в год.

    Сейчас отступные в договоре 19-летнего португальца составляют 120 миллионов. Ранее утверждалось, что клуб хочет увеличить их до 200 миллионов.

    • Действующий контракт между Фелишем и «Бенфикой» рассчитан до июня 2023 года.
    • Интерес к игроку проявляют несколько европейских топ-клубов, в том числе «Барселона» и «Ювентус».

    Источник: A Bola

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