«Мы за вас переживаем, болеем. Верим, что у вас все получится». Сборная России пожелала хоккеистам удачи на ЧМ

Футболисты сборной России записали видеообращение к хоккейной национальной команде в преддверии старта чемпионата мира.

Турнир пройдет в словацких городах Братиславе и Кошице. Он начнется сегодня и продлится до 26 мая. Россияне сыграют в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

«Скоро чемпионат мира по хоккею. Будем болеть, поддерживать, переживать за наших. Так что, все смотрите. Удачи, ребята», – сказали полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.

«Парни, хочется пожелать вам удачи на ЧМ. Мы за вас переживаем, болеем. Верим, что у вас все получится. Вперед, Россия», – добавил хавбек Юрий Газинский.

«В преддверии ЧМ по хоккею хочется пожелать нашей сборной пройти это сложный путь с высоко поднятой головой. Парни, все ждут от вас победы, вся страна болеет за вас, мы болеем за вас. Покажите все, что вы можете. Удачи», – сказал защитник Илья Кутепов.