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    «Мы за вас переживаем, болеем. Верим, что у вас все получится». Сборная России пожелала хоккеистам удачи на ЧМ

    Футболисты сборной России записали видеообращение к хоккейной национальной команде в преддверии старта чемпионата мира.

    Турнир пройдет в словацких городах Братиславе и Кошице. Он начнется сегодня и продлится до 26 мая. Россияне сыграют в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

    «Скоро чемпионат мира по хоккею. Будем болеть, поддерживать, переживать за наших. Так что, все смотрите. Удачи, ребята», – сказали полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.

    «Парни, хочется пожелать вам удачи на ЧМ. Мы за вас переживаем, болеем. Верим, что у вас все получится. Вперед, Россия», – добавил хавбек Юрий Газинский.

    «В преддверии ЧМ по хоккею хочется пожелать нашей сборной пройти это сложный путь с высоко поднятой головой. Парни, все ждут от вас победы, вся страна болеет за вас, мы болеем за вас. Покажите все, что вы можете. Удачи», – сказал защитник Илья Кутепов.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +787

      Mirak92 14 минут назад

      Тем временем 5 банка залетает Норвежцам))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      Mirak92 16 минут назад

      Это надо хоккейной за вас переживать = D

      0
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