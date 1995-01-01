Смолов – в атаке у «Локомотива», Полоз выйдет в нападении у «Рубина»

Рубин не подведи
«Локомотив» и «Рубин» назвали составы на встречу 28-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Жемалетдинов, Смолов.
«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «Рубин» идет 10-м.