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    Смолов – в атаке у «Локомотива», Полоз выйдет в нападении у «Рубина»

    «Локомотив» и «Рубин» назвали составы на встречу 28-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Жемалетдинов, Смолов.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «Рубин» идет 10-м.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +560

      MURAD F. A. 7 минут назад

      Рубин не подведи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1210

      TOL47 19 минут назад

      Сорокин у Рубина выйдет на поле и это важнее нападающих

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1086

      Валерий1965 25 минут назад

      Удачи Рубину!)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6430

      parevg 54 минуты назад

      Зачем Смолов, уж лучше молодой Тугарев.

      1
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      Рейтинг: +1086

      Валерий1965 > parevg 17 минут назад

      Как-то не очень понятно зачем он вообще в Локо перешёл....

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