Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Клопп: «Это была неделя, не уверен, что чудес, но больших футбольных моментов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча заключительного 38-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» заявил, что, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов на этой неделе, все внимание команды сосредоточено на воскресном матче.

    Мерсисайдцы отстают от «Манчестер Сити» на одно очко в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях против «Брайтона».

    «Сосредоточиться – не проблема. Мы не привыкли к моментам славы, но мы побеждаем время от времени.

    Приходя на работу в среду, вам требуется молоток, чтобы выбить улыбку из лица.

    Это была неделя, я не уверен, что чудес, но больших футбольных моментов. С нашей точки зрения, в выходные может произойти большой футбольный момент, неделя еще не закончилась.

    Думаю, большинство людей ожидали, что сидя здесь сегодня я буду говорить: «Окей, после непопадания в финале Лиги чемпионов тяжело стать чемпионами». Ну, теперь мы в финале, и это по-прежнему сложно. Единственное, что мы можем сделать, это выиграть матч.

    Мы думаем об игре с «Вулверхэмптоном». Ты получаешь миллионы сообщений, и никто не пишет насчет выходных. От всех только одно – «невероятно» и «все лучшее в финале», но сейчас мы играем против «Вулверхэмптона».

    Это не принижает важность того, чего мы достигли во вторник вечером. Безусловно, это был один из лучших моментов в истории футбола, не только «Ливерпуля». Но это не имеет ничего общего с уик-эндом, за исключением того, что мы должны быть уверены в себе.

    «Вулверхэмптоном» хочет показать, что они не пассажиры, а настоящая футбольная команда. Я уважаю это, и мы должны быть готовы. А с другой стороны – «Брайтон». Это их последняя домашняя игра в сезоне, и я знаю, что в этой команде выступает полно счастливых футболистов. Они испробуют все», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +787

      Mirak92 14 минут назад

      Это самая лучшая ЛЧ за 10 лет так точно!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12786

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Юрген не в облаках! Сейчас это главное! Успехов и побед!!! +++ """

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70302
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru