Клопп: «Это была неделя, не уверен, что чудес, но больших футбольных моментов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча заключительного 38-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» заявил, что, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов на этой неделе, все внимание команды сосредоточено на воскресном матче.

Мерсисайдцы отстают от «Манчестер Сити» на одно очко в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях против «Брайтона».

«Сосредоточиться – не проблема. Мы не привыкли к моментам славы, но мы побеждаем время от времени.

Приходя на работу в среду, вам требуется молоток, чтобы выбить улыбку из лица.

Это была неделя, я не уверен, что чудес, но больших футбольных моментов. С нашей точки зрения, в выходные может произойти большой футбольный момент, неделя еще не закончилась.

Думаю, большинство людей ожидали, что сидя здесь сегодня я буду говорить: «Окей, после непопадания в финале Лиги чемпионов тяжело стать чемпионами». Ну, теперь мы в финале, и это по-прежнему сложно. Единственное, что мы можем сделать, это выиграть матч.

Мы думаем об игре с «Вулверхэмптоном». Ты получаешь миллионы сообщений, и никто не пишет насчет выходных. От всех только одно – «невероятно» и «все лучшее в финале», но сейчас мы играем против «Вулверхэмптона».

Это не принижает важность того, чего мы достигли во вторник вечером. Безусловно, это был один из лучших моментов в истории футбола, не только «Ливерпуля». Но это не имеет ничего общего с уик-эндом, за исключением того, что мы должны быть уверены в себе.

«Вулверхэмптоном» хочет показать, что они не пассажиры, а настоящая футбольная команда. Я уважаю это, и мы должны быть готовы. А с другой стороны – «Брайтон». Это их последняя домашняя игра в сезоне, и я знаю, что в этой команде выступает полно счастливых футболистов. Они испробуют все», – сказал Клопп.