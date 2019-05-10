Президент «Урала»: «Как судит Еськов, сразу скандал. Постоянно! Пусть не судит нашу команду»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил претензии к судейству Алексея Еськова в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). По мнению руководителя, арбитр допустил ошибки в моментах с обоими голами в ворота екатеринбургской команды.

«Представьте, каково сейчас мне, ребятам, которые видели, что Сутормин вне игры. Там два человека вне игры! Но что главный, что боковой арбитры это проигнорировали. Сначала подняли флажок, потом начали почему-то советоваться… Вся страна видела, а эти два человека, которые решают судьбу команды, не видели. Они решают судьбу многих людей, это же ответственный матч. Выигрывая, мы бы обогнали «Оренбург». А теперь как? Мы возмущены.

Раньше можно было хоть жалобы и протесты подать. Сейчас этого ничего нет. Комиссия только посмотрит. Все увидели офсайд, все сказали, и на этом все. А второй гол? Забили со штрафного, которого не было. Но дальше этот человек снова будет стоять резервным, и все у них хорошо. А то, что решаются судьбы тренеров, руководителей и футболистов, судьи не думают. Кто-то из-за них может потерять работу, кто-то вылететь из РПЛ. Говорят, мол, можно ошибиться… Но почему так не ошибаются судьи в Европе? Таких вопиющих ошибок я нигде давно не видел.

У нас ведь как судит Еськов, так сразу судейские скандалы. Постоянно! Может, он и не предвзят, но боится ошибиться и ошибается. Пусть этот судья не судит нашу команду. Мы просили, но нам не пошли навстречу. Почему? Судей нет. Так давайте с улицы наберем! Как может не быть судей? Куда они деваются? Кто тогда ездит на Кипр на сборы и нормативы сдает? А главное, зачем, если в каждом туре судейские скандалы. Когда из игры в игру произвол, болельщики вообще перестанут ходить на футбол. Команда старается, но все насмарку», – сказал Иванов.

«Урал» набрал 34 очка и остался на 11-й строчке в турнирной таблице. «Оренбург» занимает восьмое место.