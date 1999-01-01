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    Неймар отстранен на три игры за удар болельщика

    Нападающий «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован за удар болельщика после финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 – по пенальти).

    Бразилец, поднимаясь на трибуну на награждение серебряными медалями, отреагировал на высказывание фаната «Ренна» в свой адрес и нанес ему удар по лицу.

    Федерация футбола Франции отстранила футболиста на три матча в национальных турнирах.

    Неймар сможет принять участие в игре 36-го тура с «Анжером», но не сыграет в двух последних встречах и в матче за Суперкубок Франции.

    «ПСЖ» может подать апелляцию на дисквалификацию форварда.

    В этом сезоне Неймар провел за парижан 27 игр, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт Федерации футбола Франции

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +978

      омск55 22 минуты назад

      Полтора года тюрьмы как Кокорину

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3893

      серега кашин 40 минут назад

      три еще для того педика мало

      1
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      Рейтинг: +373

      xrrrx 1 час назад

      он там клоуном похоже работает а не в футбол играет

      2
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