Неймар отстранен на три игры за удар болельщика

Нападающий «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован за удар болельщика после финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 – по пенальти).

Бразилец, поднимаясь на трибуну на награждение серебряными медалями, отреагировал на высказывание фаната «Ренна» в свой адрес и нанес ему удар по лицу.

Федерация футбола Франции отстранила футболиста на три матча в национальных турнирах.

Неймар сможет принять участие в игре 36-го тура с «Анжером», но не сыграет в двух последних встречах и в матче за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» может подать апелляцию на дисквалификацию форварда.

В этом сезоне Неймар провел за парижан 27 игр, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.