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    Бикфалви, Эль Кабир и Панюков – в составе «Урала» на матч против «Оренбурга»

    «Оренбург» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович.

    Запасные: Руденко, Кеняйкин, Козлов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов, Бикфалви, Майега, Эль Кабир, Араторе, Панюков.

    Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Егорычев, Погребняк, Ильин.

    • «Оренбург» находится на 8 месте РПЛ с 36 очками.
    • «Урал» отстает от команды из Оренбурга на три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2019 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +630

      garet12222 10 мая 2019, 13:07

      судья- *****, из двойного офсайда забили. Если жаловаться перед матчем, то начинают судить в твою сторону? Урал, отдери этих г.

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