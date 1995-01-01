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    Трапп: «Во втором тайме «Айнтрахт» играл феноменально»

    Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал вылет от «Челси» в полуфинале Лиги Европы.

    «Мы уже видели, что может случиться, если ты веришь в свои силы. Пример последних матчей Лиги чемпионов оказался заразительным. Начиная со второго тайма, мы играли феноменально», – заявил вратарь.

    • Основное и дополнительное время ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между лондонцами и франкфуртским «Айнтрахтом» завершилось со счетом 1:1.
    • В серии пенальти точнее были синие – 4:3. Кепа отразил два удара.
    • В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом» в Баку 29 мая.

    Король решающих матчей против вечного лузера. Эмери и Сарри в финале Лиги Европы

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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