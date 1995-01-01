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    Джано: «Как это я не хочу возвращаться в «Спартак»?! Надеюсь, мне дадут шанс»

    Арендованный «Крыльями Советов» полузащитник «Спартака» Джано поделился мнением о возвращении в московский клуб.

    «Сегодня водитель сказал мне, что прочел новость о том, что я не хочу возвращаться в «Спартак». После этого я был в шоке – как это я не хочу возвращаться!? Это великий клуб, я хочу доказать, что заслуживаю играть там. У меня контракт на два года, так что я не знаю, кто такое пишет.

    Надеюсь, в «Спартаке» мне дадут шанс. В прошлом году при Кононове у меня его не было – я был после травмы, был сложный период. Сейчас я хочу начать с нуля, это новый чемпионат, так что я хочу доказать, что я игрок «Спартака и заслуживаю там играть.

    Общался ли с кем-то из «Спартака» не тему возвращения? Пока нет. У них сейчас свои задачи – команда идет не так, как надо, это все видят. Сейчас я просто на связи только с Джикией и с некоторыми ребятами. Джикия, конечно, ждет меня в «Спартаке», я сам этого хочу. Эту тему не обсуждали даже с Тимофеевым – у нас еще три игры, возможно, будут и стыковые игры.

    После чемпионата уже посмотрим, как что будет. Спасибо «Крыльям» за доверие, я приехал сюда за практикой, помочь клубу выполнить задачу, но в итоге хочу вернуться в «Спартак», – сказал 26-летний игрок сборной Грузии.

    • Аренда хавбека рассчитана до конца сезона. На его счету голевая передача в 8 играх за самарский клуб.
    • 7 мая издание ТАСС сообщило, что Джано и полузащитник Александр Самедов пропустят остаток сезона из-за травм.

    Источник: «Чемпионат»

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