Самедов и Джано из-за травм выбыли до конца сезона

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил о состоянии здоровья полузащитников Александра Самедова и Джано.
«Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме – три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен – три игры всего осталось.
[Ананидзе получил ушиб коленного сустава]. Ничего серьезного, но пока играть ему нельзя. Дали ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона», – сказал Чачаев.
- 34-летний Самедов пополнил состав самарского клуба в январе, разорвав контракт со «Спартаком». В 9 матчах за новый клуб отдал 3 ассиста.
- 26-летний Джано арендован у красно-белых до конца сезона. На его счету голевая передача в 8 играх за «Крылья».