Самедов и Джано из-за травм выбыли до конца сезона

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил о состоянии здоровья полузащитников Александра Самедова и Джано.

«Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме – три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен – три игры всего осталось.

[Ананидзе получил ушиб коленного сустава]. Ничего серьезного, но пока играть ему нельзя. Дали ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона», – сказал Чачаев.