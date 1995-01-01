Азар, Жиру и Йович – в стартовых составах «Челси» и «Айнтрахта» на ответный полуфинал Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы «Челси» и «Айнтрахта» на матч стадии 1/2 финала Лиги Европы.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Палмери, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.
«Арсенал»: Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде, Ребич, Гачинович, Костич, Родич.
Нападающие Оливье Жиру и Лука Йович возглавляют список бомбардиров текущего розыгрыша. У француза 10 голов, у серба – 9.
- Игра во Франкфурте закончилась со счетом 1:1.
- Начало – в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию.
- Второй финалист определится в матче «Валенсия» – «Арсенал» (1:3).
- Ранее «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в решающий матч Лиги чемпионов .