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    Азар, Жиру и Йович – в стартовых составах «Челси» и «Айнтрахта» на ответный полуфинал Лиги Европы

    Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы «Челси» и «Айнтрахта» на матч стадии 1/2 финала Лиги Европы.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Палмери, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.

    «Арсенал»: Трапп, да Коста, Абрахам, Хинтереггер, Фалетт, Хасебе, Роде, Ребич, Гачинович, Костич, Родич.

    Нападающие Оливье Жиру и Лука Йович возглавляют список бомбардиров текущего розыгрыша. У француза 10 голов, у серба – 9.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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