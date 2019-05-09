ANSA: в ближайшие два дня Аллегри обсудит свое будущее с президентом «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в самое ближайшее время встретится с президентом клуба Андреа Аньелли. информирует ANSA.

Стороны обсудят дальнейшее будущее 51-летнего специалиста. Встреча должна состояться сегодня или завтра.

Контракт итальянского тренера с туринцами рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что этим летом он может возглавить «ПСЖ».

Аллегри руководит «Ювентусом» с 2014 года. По его руководством клуб пять раз подряд выиграл чемпионат Италии.