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    ANSA: в ближайшие два дня Аллегри обсудит свое будущее с президентом «Ювентуса»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в самое ближайшее время встретится с президентом клуба Андреа Аньелли. информирует ANSA.

    Стороны обсудят дальнейшее будущее 51-летнего специалиста. Встреча должна состояться сегодня или завтра.

    Контракт итальянского тренера с туринцами рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что этим летом он может возглавить «ПСЖ».

    Аллегри руководит «Ювентусом» с 2014 года. По его руководством клуб пять раз подряд выиграл чемпионат Италии.

    Источник: ANSA

    Национальное агентство СМИ. Является первым мультимедийным информационным агентством в Италии и пятым в мире после Reuters, Associated Press, Agence France Press и EFE (испанское агентство).

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