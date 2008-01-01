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    Главный тренер «Оренбурга» – о судействе в РПЛ: «Зрителей не обманешь»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал судейство в матчах его команды в текущем сезоне.

    Он считает, что болельщики на стадионе правы, когда начинают кричать в адрес арбитров неприятные выражения.

    «Есть ли ощущение, что «Оренбург» решили не пускать в Лигу Европы? Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания.

    У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...» – сказал Федотов.

    • За три тура до завершения РПЛ оренбуржцы занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на семь очков.
    • В последних шести встречах команда Федотова потерпела два поражения и одни раз сыграла вничью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3879

      серега кашин 33 минуты назад

      причем тут судьи если оренбург сам толком ничего не показывает

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