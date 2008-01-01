Главный тренер «Оренбурга» – о судействе в РПЛ: «Зрителей не обманешь»

причем тут судьи если оренбург сам толком ничего не показывает
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал судейство в матчах его команды в текущем сезоне.
Он считает, что болельщики на стадионе правы, когда начинают кричать в адрес арбитров неприятные выражения.
«Есть ли ощущение, что «Оренбург» решили не пускать в Лигу Европы? Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания.
У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...» – сказал Федотов.
- За три тура до завершения РПЛ оренбуржцы занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на семь очков.
- В последних шести встречах команда Федотова потерпела два поражения и одни раз сыграла вничью.