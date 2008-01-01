«Нынешнее поклонение должно помнить и чтить подвиг наших предков». Черчесов поздравил россиян с Днем победы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил жителей страны с 9 мая.

Сегодня россияне отмечают 74-ю годовщину со дня победы в Великой отечественной войне.

«Нынешнее поклонение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой», – приводит слова Черчесова твиттер национальной команды.

55-летний специалист возглавляет сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.