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    «Нынешнее поклонение должно помнить и чтить подвиг наших предков». Черчесов поздравил россиян с Днем победы

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил жителей страны с 9 мая.

    Сегодня россияне отмечают 74-ю годовщину со дня победы в Великой отечественной войне.

    «Нынешнее поклонение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой», – приводит слова Черчесова твиттер национальной команды.

    55-летний специалист возглавляет сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5612

      Eddyson 36 минут назад

      ПокЛонение? Прямо так и сказал орденоносный наш?

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