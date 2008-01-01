«Тоттенхэм» стал первым с 2008 года дебютантом финала Лиги чемпионов

Удачи Маурисио и его команде в финале. Красивая будет история: «Тоттенхэм» в 21 веке не выигрывал ни одного трофея, если не считать Кубок лиги десять лет назад. А тут сразу ЛЧ.
«Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Аяксом» (0:1, 3:2).
Лондонская команда впервые в своей истории примет участие в решающем матче самого престижного еврокубкового турнира.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Тоттенхэм» стал первым с 2008 года дебютантом финала ЛЧ.
11 лет назад впервые вышел в финал турнира «Челси». Тогда синие проиграли «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.