«Тоттенхэм» стал первым с 2008 года дебютантом финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Аяксом» (0:1, 3:2).

Лондонская команда впервые в своей истории примет участие в решающем матче самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Тоттенхэм» стал первым с 2008 года дебютантом финала ЛЧ.

11 лет назад впервые вышел в финал турнира «Челси». Тогда синие проиграли «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.