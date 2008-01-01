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    «Тоттенхэм» стал первым с 2008 года дебютантом финала Лиги чемпионов

    «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Аяксом» (0:1, 3:2).

    Лондонская команда впервые в своей истории примет участие в решающем матче самого престижного еврокубкового турнира.

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Тоттенхэм» стал первым с 2008 года дебютантом финала ЛЧ.

    11 лет назад впервые вышел в финал турнира «Челси». Тогда синие проиграли «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2554

      Freyk 9 минут назад

      Удачи Маурисио и его команде в финале. Красивая будет история: «Тоттенхэм» в 21 веке не выигрывал ни одного трофея, если не считать Кубок лиги десять лет назад. А тут сразу ЛЧ.

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      Рейтинг: +2231

      panmon 1 час назад

      Тут вероятно будет тоже самое- проиграет в финале. Но в текущей ЛЧ загадывать наперед нельзя!

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