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    Marca: Месси расплакался в раздевалке после матча с «Ливерпулем»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    На «Энфилде» мерсисайдцы разгромили каталонцев со счетом 4:0 и, несмотря на гостевое поражение 0:3, вышли в финал турнира.

    Как сообщает Marca, аргентинский форвард после игры заплакал в раздевалке.

    Затем Месси проходил допинг-тест, поэтому отправился в аэропорт отдельно от команды. Там у него возник конфликт с болельщиками «Барселоны».

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +713

      Dizayner 6 минут назад

      а вы рядом были что-ли?))) даже если и заплакал, то почему бы и нет, у человека неподдельные эмоции, горечь от такого обидного поражения. че он, смеяться и прыгать от счастья должен что-ли?

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      Рейтинг: +1564

      BlackMurder 33 минуты назад

      А че плакать? Клубы как Аякс, Ливерпуль, тотенхэм оказались львами) матчи один лучше другого, после того как Бавария вылетила, я всегда болею за красивый футбол, и могу сказать, что в матче с Ливерпулем, яички оказались у вас не стальные, и за что месси давать золотой мяч? Мешок) эра проходит) смирись, вас отшпехал обескровленый Ливерпуль) без лидеров)

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