Marca: Месси расплакался в раздевалке после матча с «Ливерпулем»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

На «Энфилде» мерсисайдцы разгромили каталонцев со счетом 4:0 и, несмотря на гостевое поражение 0:3, вышли в финал турнира.

Как сообщает Marca, аргентинский форвард после игры заплакал в раздевалке.

Затем Месси проходил допинг-тест, поэтому отправился в аэропорт отдельно от команды. Там у него возник конфликт с болельщиками «Барселоны».