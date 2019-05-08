Marca: Месси расплакался в раздевалке после матча с «Ливерпулем»

а вы рядом были что-ли?))) даже если и заплакал, то почему бы и нет, у человека неподдельные эмоции, горечь от такого обидного поражения. че он, смеяться и прыгать от счастья должен что-ли?
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
На «Энфилде» мерсисайдцы разгромили каталонцев со счетом 4:0 и, несмотря на гостевое поражение 0:3, вышли в финал турнира.
Как сообщает Marca, аргентинский форвард после игры заплакал в раздевалке.
Затем Месси проходил допинг-тест, поэтому отправился в аэропорт отдельно от команды. Там у него возник конфликт с болельщиками «Барселоны».