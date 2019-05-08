Фанаты «Барселоны» упрекнули Месси за вылет команды из Лиги чемпионов

«Барселона» вчера проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4 (первая игра – 3:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Нападающий каталонцев Лионель Месси задержался на стадионе из-за допинг-контроля. После он отправился в аэропорт в сопровождении директора Пепе Косты.

На проверке безопасности перед посадкой небольшая группа фанатов упрекнула Месси за вылет из ЛЧ. Аргентинец ответил им в жесткой форме. Словесная перепалка не переросла в потасовку только из-за вмешательства Пепе Косты.

В то же время другая группа болельщиков встала на сторону Месси и аплодировала ему.

В первом матче с «Ливерпулем» Месси забил два гола.