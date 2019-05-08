Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Фанаты «Барселоны» упрекнули Месси за вылет команды из Лиги чемпионов

    «Барселона» вчера проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4 (первая игра – 3:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий каталонцев Лионель Месси задержался на стадионе из-за допинг-контроля. После он отправился в аэропорт в сопровождении директора Пепе Косты.

    На проверке безопасности перед посадкой небольшая группа фанатов упрекнула Месси за вылет из ЛЧ. Аргентинец ответил им в жесткой форме. Словесная перепалка не переросла в потасовку только из-за вмешательства Пепе Косты.

    В то же время другая группа болельщиков встала на сторону Месси и аплодировала ему.

    В первом матче с «Ливерпулем» Месси забил два гола.

    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:51
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3872

      серега кашин 12 минут назад

      проблема барсы заключается в месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Mr Green 23 минуты назад

      всё правильно они высказываются. он же у нас самый гениальный, с сотнями голов, с его блистательной игрой, с его золотыми мячами...с Ромой в прошлом году обосрались, с Ливером обосрались, с Аргентиной тоже он обосрался. и тут прослеживается какая та закономерность.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Александр Агеев > Mr Green 9 минут назад

      Всё дело в том,что он гений,но не боец.В этом плане он слабее Роналдо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      VVadic > Александр Агеев 6 минут назад

      Юве показал себя с Аяксом. Там тоже самое!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      de bruyne 29 минут назад

      Месси небыло бы они до ворот Ливерпуля не дошли бы... такого тренера даже в анжи не возьмут... пике давно выгнать нужно филипо вообще на Х послать он вообще как составе отказался... Барселона политика долбенов за два дерма столько бабки дали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1609

      roman230582 37 минут назад

      На него все пасы, где надо и где не надо, в целом вся команда виновата, и в первую очередь защита

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      CSKA57 > roman230582 26 минут назад

      Это наглядно просматривалось во вчерашнем матче. Даже находясь в убойной позиции, игроки, для последнего удара, пасовали Меси.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      Romio-xxx 47 минут назад

      Разлад грядет в Барсе))))Никто не думал так обосраться!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1159

      ухоженный крокодил 48 минут назад

      Виноват тренер, с такой игрой, они даже кубок РПЛ не возьмут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5753

      Asbjorn 50 минут назад

      В чем виноват Месси?в том ,что все игроки Барсы надеялись на него и старались на него играть постоянно,вместо того ,что бы придумать что нибудь не ординарное?Или в привозах Альбы и расхлябанности при 4 голе,или в том ,что Пике не может перепрыгнуть Вейналдума?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6658

      Cules2013 > Asbjorn 46 минут назад

      полностью согласен. Никто не идеален, ни Месси, ни Роналду, прости господи, даже Марадона, Пеле или Кройфф. Все ошибались, и не раз, и сильно. Глупо обвинять Месси в том, что он затащил команду в 38 матчах из 40, а не во всех 40. Это даже смешно. Именно Месси и Суарез сделали победу 3-0 на Камп Ноу. Они же сделали Барсу чемпионом Испании досрочно и вывели команду в финал Кубка Короля.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Dosya85 > Asbjorn 35 минут назад

      Инициатива имеет инициатора.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Александр Агеев > Cules2013 3 минуты назад

      Просто Барселона боялась проиграть,как ПСЖ в том сезоне после 4:0.А англичане бойцы.У них чемпионат такой,где будут биться до конца.Они Милану в прошлом три за один тайм забивали, а тут целых 90 минут было.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru