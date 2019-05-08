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    Месси из-за допинг-тестов задержался на стадионе. «Барселона» покинула «Энфилд» без него

    После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Барселона» (4:0), автобус каталонской уехал с территории «Энфилда» без капитана Лионеля Месси.

    Аргентинцу пришлось пройти после матча допинг-тест.

    Проверка заняла так много времени, что клубный автобус уехал без Месси в аэропорт.

    Лионель последним прошел мимо микс-зоны, но ничего не сказал. Впоследствии футболиста лично доставили до места сборы команды и он отправился в Испанию на одном лайнере, что и его одноклубники.

    А-А-А-А-А! Ориги выбил «Барсу», а вы над ним смеялись

    Источник: Metro.co.uk

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    08.05.2019 11:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 8 мая 2019, 12:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я даже думаю что Месси угрожали , поэтому он слил этот матч, даже не сомневаюсь что правительство Британии в деле , от этих можно все ожидать! Уроды не люди

      -8
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > sachsen-leipzig 8 мая 2019, 12:07

      закусывать надо.

      9
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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 > sachsen-leipzig 8 мая 2019, 12:32

      Пойди поплачь в стенку вместе с Месситой.

      6
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 мая 2019, 12:02

      Проверяли не пил ли мельдоний, а то выглядел как российский футболист))

      7
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 8 мая 2019, 11:55

      "Автобус Барселоны" хорошо звучит, однако =)

      3
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 8 мая 2019, 11:37

      Вот это да. Может быт он специально отстал что бы получит Британское подданство и играть в Ливерпуле? На пару с Салахом они бы порвали всех и всегда...

      3
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 8 мая 2019, 11:37

      )))))))

      1
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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 8 мая 2019, 11:31

      Я думал его ещё в Барселоне забыли)) А он оказывается играл)

      7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > KingofPiemont 8 мая 2019, 13:57

      а что не играл? 3 голевые передачи выдал на коута суареса и альбу ! могли в первом тайме забить ! он сделал все что от него требовалось ! а победа ливерпуля победа ни одного игрока а всей команды.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 мая 2019, 11:29

      Бл.., так забыли или уехал, потому что он тест сдавал?
      Можно нормально писать..

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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 > mihail200606 8 мая 2019, 12:34

      Забей дружище. Как бы не было гном всосал. Просто он остался чтоб у Клоппа автограф взять

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