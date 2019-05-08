Месси из-за допинг-тестов задержался на стадионе. «Барселона» покинула «Энфилд» без него

Я даже думаю что Месси угрожали , поэтому он слил этот матч, даже не сомневаюсь что правительство Британии в деле , от этих можно все ожидать! Уроды не люди
После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0), автобус каталонской уехал с территории «Энфилда» без капитана Лионеля Месси.
Аргентинцу пришлось пройти после матча допинг-тест.
Проверка заняла так много времени, что клубный автобус уехал без Месси в аэропорт.
Лионель последним прошел мимо микс-зоны, но ничего не сказал. Впоследствии футболиста лично доставили до места сборы команды и он отправился в Испанию на одном лайнере, что и его одноклубники.
А-А-А-А-А! Ориги выбил «Барсу», а вы над ним смеялись