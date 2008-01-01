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    Де Лигт: «Будто земля ушла из-под ног, в раздевалке была мертвая тишина»

    Капитан «Аякса» Матейс де Лигт поделился эмоциями после поражения от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Арбитр сказал, что осталась одна минута, и мы знали, что нам нужно сражаться. Мы думали, что уже вышли в финал, но нет. Игра продолжалась слишком долго, на пять секунд дольше. Почувствовали, будто земля ушла из-под наших ног. Мы были так близки, так близки...

    В раздевалке была мертвая тишина. Но как бы больно нам ни было, это фантастическое приключение. И мы все еще можем стать чемпионами Голландии. Так здорово ощущать поддержку фанатов. Если мы выиграем чемпионат, то смягчим этот удар. Мы одной ногой были в финале Лиги чемпионов, оставались секунды», – сказал де Лигт.

    В первой игре «Аякс» выиграл со счетом 1:0, однако, пропустив дома три мяча, вылетел из ЛЧ из-за правила выездного гола.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      BlackMurder 31 минуту назад

      К моему сожелению, летом ты пойдешь туда, кого оттарабанил Ливерпуль) Аякс, Порту это доноры еврофутбола, так что разберут вас всех топы.

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      Рейтинг: +419

      Санёк 17 1 час назад

      ..... Мертвые с косами стоят,и тишина!!!

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