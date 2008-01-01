Де Лигт: «Будто земля ушла из-под ног, в раздевалке была мертвая тишина»

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт поделился эмоциями после поражения от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Арбитр сказал, что осталась одна минута, и мы знали, что нам нужно сражаться. Мы думали, что уже вышли в финал, но нет. Игра продолжалась слишком долго, на пять секунд дольше. Почувствовали, будто земля ушла из-под наших ног. Мы были так близки, так близки...

В раздевалке была мертвая тишина. Но как бы больно нам ни было, это фантастическое приключение. И мы все еще можем стать чемпионами Голландии. Так здорово ощущать поддержку фанатов. Если мы выиграем чемпионат, то смягчим этот удар. Мы одной ногой были в финале Лиги чемпионов, оставались секунды», – сказал де Лигт.

В первой игре «Аякс» выиграл со счетом 1:0, однако, пропустив дома три мяча, вылетел из ЛЧ из-за правила выездного гола.