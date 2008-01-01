Де Лигт: «Будто земля ушла из-под ног, в раздевалке была мертвая тишина»

К моему сожелению, летом ты пойдешь туда, кого оттарабанил Ливерпуль) Аякс, Порту это доноры еврофутбола, так что разберут вас всех топы.
Капитан «Аякса» Матейс де Лигт поделился эмоциями после поражения от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Арбитр сказал, что осталась одна минута, и мы знали, что нам нужно сражаться. Мы думали, что уже вышли в финал, но нет. Игра продолжалась слишком долго, на пять секунд дольше. Почувствовали, будто земля ушла из-под наших ног. Мы были так близки, так близки...
В раздевалке была мертвая тишина. Но как бы больно нам ни было, это фантастическое приключение. И мы все еще можем стать чемпионами Голландии. Так здорово ощущать поддержку фанатов. Если мы выиграем чемпионат, то смягчим этот удар. Мы одной ногой были в финале Лиги чемпионов, оставались секунды», – сказал де Лигт.
В первой игре «Аякс» выиграл со счетом 1:0, однако, пропустив дома три мяча, вылетел из ЛЧ из-за правила выездного гола.