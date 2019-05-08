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    «Аякс» – «Тоттенхэм». Тадич, Сон, Блинд и Эриксен сыграют с перых минут

    Стали известны стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

    «Аякс»: Онана, де Лигт, ван де Бек, Дольберг, Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене, Френки де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон, Ваньяма, Сиссоко, Алли, Эриксен, Лукас.

    UPD: вместо Нереса на поле выйдет Дольбрерг, об этом сообщается в твиттере «Аякса».

    • Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    08.05.2019 21:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 мая 2019, 22:41

      А бюджет Аякса ,,,,оказывается намного ниже Аякса,,,,

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 мая 2019, 22:23

      Победы Аяксу,,,самая достойная команда в истории,,,,если посмотреть на количество затраченных денег и на количество побед,,,4 победы в ЛЧ(КЧ) ,,,КПД в разы больше чем у Реала и Барсы,,,так кто тогда великий??????

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 мая 2019, 21:12

      одна надежда на сона...

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