Стали известны стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

«Аякс»: Онана, де Лигт, ван де Бек, Дольберг, Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене, Френки де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон, Ваньяма, Сиссоко, Алли, Эриксен, Лукас.

UPD: вместо Нереса на поле выйдет Дольбрерг, об этом сообщается в твиттере «Аякса».