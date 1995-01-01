Конов: «Зенит» может предложить Кокорину новое соглашение на других условиях»

Василий Конов, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала», рассказал в своем телеграм-канале о ситуации с контрактами Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»).

По информации Конова, «Краснодар» и «Зенит» не изменили своих позиций по контрактам с игроками. Заявление «Краснодара» о расторжении соглашения с Мамаевым находится в палате по разрешению споров РФС, а «Зенит» пока не намерен разрывать контракт с Кокориным и может предложить ему новое соглашение на других условиях.

Соглашение Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце 2019 года, Кокорина с «Зенитом» – летом этого же года.

«С Мамаевым «Краснодар» официально сможет разорвать контракта только после того, как приговор вступит в силу (потенциально через два месяца с учетом возможной апелляции). «Зенит» же может предложить Кокорину новое соглашение (но на других финансовых условиях с учетом обстоятельств и длительного отсутствия игровой практики)», – сообщил Конов.

Сегодня игроков приговорили к реальным срокам за участие в нескольких драках в Москве.

Мамаева приговорили на год и пять месяцев, Кокорина – на полтора года.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаева освободят в ноябре 2019 года, Кокорина – в декабре того же года.

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