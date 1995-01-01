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    Конов: «Зенит» может предложить Кокорину новое соглашение на других условиях»

    Василий Конов, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала», рассказал в своем телеграм-канале о ситуации с контрактами Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»).

    По информации Конова, «Краснодар» и «Зенит» не изменили своих позиций по контрактам с игроками. Заявление «Краснодара» о расторжении соглашения с Мамаевым находится в палате по разрешению споров РФС, а «Зенит» пока не намерен разрывать контракт с Кокориным и может предложить ему новое соглашение на других условиях.

    Соглашение Мамаева с «Краснодаром» истекает в конце 2019 года, Кокорина с «Зенитом» – летом этого же года.

    «С Мамаевым «Краснодар» официально сможет разорвать контракта только после того, как приговор вступит в силу (потенциально через два месяца с учетом возможной апелляции). «Зенит» же может предложить Кокорину новое соглашение (но на других финансовых условиях с учетом обстоятельств и длительного отсутствия игровой практики)», – сообщил Конов.

    • Сегодня игроков приговорили к реальным срокам за участие в нескольких драках в Москве.
    • Мамаева приговорили на год и пять месяцев, Кокорина – на полтора года.
    • С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаева освободят в ноябре 2019 года, Кокорина – в декабре того же года.

    «Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд». Страна обсуждает приговор Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3796

      Старикан 1 минуту назад

      Дааа, медальку Кокоше надо будет отработать...

      0
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      Рейтинг: +70

      kanaev 6 минут назад

      Какой контракт Кокорина??Совсем крыша едет??

      0
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      Рейтинг: +457

      Борат 11 минут назад

      Какой контракт?
      Он к зиме отрафируется и бутсы на гвоздь повесит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      38 попугаев 31 минуту назад

      В месяц два блока сигарет, пачка Нури и упаковка сахара))

      2
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      Рейтинг: +258

      38 попугаев > 38 попугаев 30 минут назад

      И премиальные барбарисками)

      2
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      Рейтинг: +1157

      ухоженный крокодил 32 минуты назад

      Кокорин конечно попал.
      Если апелляция не прокатит, тогда пока большой футбол.

      0
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      Рейтинг: +85

      SummerHAze 35 минут назад

      зачем? Ему уже 28 и зарплата у него высокая, можно взять футболиста моложе и перспективнее и с зарплатой попроще будет у него

      0
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      Рейтинг: +696

      Фанат Рубина 36 минут назад

      в зените реально дебилы сидят! он репутацию клуба марает они ему контракт предлагают!

      А Краснодару Респект!

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