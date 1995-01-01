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    Кокорин осужден на полтора года, Мамаев – на год и пять месяцев

    В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

    8 октября прошлого года все четверо стали участниками нескольких драк в центре столицы: сначала они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а после, в кафе «Кофемания», напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.

    Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и шести месяцам лишения свободы. Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Срок наказания отсчитывается с 8 мая. При этом заключенным будет засчитан день в СИЗО за полтора дня в колонии.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии43
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      Рейтинг: +1307

      Snek 2 минуты назад

      Ура товарищи! Наконец-то официально наше правительство признало, что за 25 лет мы не построили ни судебную систему, ни законотворческую. К успеху идем!

      1
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      Рейтинг: +225

      guron88 3 минуты назад

      Внимание! В октябре, приближается праздник! Одиннадцатая годовщина дружбы, двух богатых ушлёпков: Сани и Пашки. Все кто тут топит за них, не забудьте узнать адрес колонии, куда слать передачку осужденным...ну яблочки там, осеннего урожая, сигаретки...

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      Рейтинг: +105

      eriquexruots > guron88 51 секунду назад

      Кальянчик*

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      Рейтинг: +3526

      Агасфер 5 минут назад

      Я удовлетворён.Кроме одного:Суду надо было вынести частное определение в адрес руководителя конкретной "Кофемании",своевременно не обеспечивших порядок в заведении и не принявший мер к предотвращению конфликта.Если бы они не молились на 125 тысяч рублей Кокорина и компании,то могли своевременно предупредить и изолировать их ,обеспечив комфорт и спокойное пребывание там нормальных посетителей. Скот-в загон,пусть он хоть ВИП-залом называется,или на улицу.

      1
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      Рейтинг: +422

      VVadic 7 минут назад

      Ах какой был Кокорин - а оказался, блин, уголовник...

      0
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      Рейтинг: +1032

      Валерий1965 21 минуту назад

      Идиотизм! Использование стула в качестве оружия.... Мамаев вообще этот стул держал пытаясь удар предотвратить.... Правосудие блин!

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      Рейтинг: +1116

      Axe111 22 минуты назад

      Были бы на месте этих паков обычные простые смертные этой ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ,никаких реальных сроков не было бы НИКОГДА!!! когда уже придёт карма всем этим упырям

      1
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      Рейтинг: +3303

      APchelov 27 минут назад

      Погуляли

      1
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      Рейтинг: +1377

      Рубинище 34 минуты назад

      ждём на след. год.

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      Рейтинг: +376

      LIO1987 49 минут назад

      Так а даты когда они выйдут кто-нибудь посчитал?

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      Рейтинг: +26391

      portero > LIO1987 40 минут назад

      к концу года выйдут если ничего не поменяют, есть маленький шанс что пораньше

      1
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      Рейтинг: +687

      Фанат Рубина 51 минуту назад

      правильно. я бы еще дисквалификацию дал чтобы они не могли играть в футбол на проф. уровне..

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