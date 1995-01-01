Кокорин осужден на полтора года, Мамаев – на год и пять месяцев

Ура товарищи! Наконец-то официально наше правительство признало, что за 25 лет мы не построили ни судебную систему, ни законотворческую. К успеху идем!
В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
8 октября прошлого года все четверо стали участниками нескольких драк в центре столицы: сначала они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а после, в кафе «Кофемания», напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.
Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и шести месяцам лишения свободы. Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
Срок наказания отсчитывается с 8 мая. При этом заключенным будет засчитан день в СИЗО за полтора дня в колонии.