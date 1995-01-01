Агент Бэйла: «Я не уверен, хочет ли Зидан, чтобы Гарет остался в «Реале». Но сам Гарет хочет этого»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

Зинедин Зидан не включил футболиста в заявку на матч Примеры против «Вильярреала» (3:2), который прошел в воскресенье.

После игры тренер сказал: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав».

Сегодня Marca сообщила, что Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне.

«Он хочет остаться. Я не уверен, хочет ли мистер Зидан, чтобы он остался, но сейчас сам Гарет хочет этого. У него есть контракт, он будет рад доработать его до 2022 года.

Он был и, по моему мнению, остается одним из трех лучших игроков в мире. Эта игра – игра мнений, и Зидан так не думает [о том, что Бэйл входит в тройку лучших игроков мира]. Это его мнение, он имеет на него право, я не буду критиковать его.

АПЛ? Это возможно, если кто-то заплатит то, что он, на наш взгляд, заслуживает. Это много денег», – сказал Барнетт.