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    Агент Бэйла: «Я не уверен, хочет ли Зидан, чтобы Гарет остался в «Реале». Но сам Гарет хочет этого»

    Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

    • Зинедин Зидан не включил футболиста в заявку на матч Примеры против «Вильярреала» (3:2), который прошел в воскресенье.
    • После игры тренер сказал: «Интерпретируйте это как хотите, но я просто должен выбрать состав».
    • Сегодня Marca сообщила, что Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне.

    «Он хочет остаться. Я не уверен, хочет ли мистер Зидан, чтобы он остался, но сейчас сам Гарет хочет этого. У него есть контракт, он будет рад доработать его до 2022 года.

    Он был и, по моему мнению, остается одним из трех лучших игроков в мире. Эта игра – игра мнений, и Зидан так не думает [о том, что Бэйл входит в тройку лучших игроков мира]. Это его мнение, он имеет на него право, я не буду критиковать его.

    АПЛ? Это возможно, если кто-то заплатит то, что он, на наш взгляд, заслуживает. Это много денег», – сказал Барнетт.

    • Бэйл вступает за «Реал» с 2013 года, ранее он играл в «Тоттенхэме».
    • В текущем сезоне Примеры футболист сыграл в 29 матчах, забил восемь голов и отдал три голевых передачи.
    • В Лиге чемпионов Бэйл появился в семи матчах и забил три гола.

    Источник: Sky Sports

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