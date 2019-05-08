AS: Азар может отказаться от перехода в «Реал» из-за запрета «Челси» на трансферы

Полузащитник «Челси» Эден Азар может остаться в клубе этим летом после того, как ФИФА отклонила апелляцию лондонцев на запрет на приобретение игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Ранее сообщалось, что бельгиец согласовал контракт с «Реалом» и перейдет в мадридский клуб после окончания текущего сезона. Но, как сообщает AS, источник, близкий к футболисту, назвал решение ФИФА очень плохой новостью для планов хавбека играть в «Реале» в следующем сезоне.

Несмотря на то, что летом к команде присоединится 20-летний Кристиан Пулишич из дортмундской «Боруссии», «Челси» теперь намного меньше заинтересован в продаже Азара, так как потерял возможность приобрести более опытного футболиста ему на замену.

Азар, в свою очередь, рассматривает вариант с подачей запроса на трансфер в «Реал», но, учитывая обстоятельства и его прекрасные отношения с болельщиками лондонцев, он может остаться в «Челси» еще на сезон.

Контракт полузащитника с английским клубом истекает в июне 2020 года.