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    AS: Азар может отказаться от перехода в «Реал» из-за запрета «Челси» на трансферы

    Полузащитник «Челси» Эден Азар может остаться в клубе этим летом после того, как ФИФА отклонила апелляцию лондонцев на запрет на приобретение игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

    Ранее сообщалось, что бельгиец согласовал контракт с «Реалом» и перейдет в мадридский клуб после окончания текущего сезона. Но, как сообщает AS, источник, близкий к футболисту, назвал решение ФИФА очень плохой новостью для планов хавбека играть в «Реале» в следующем сезоне.

    Несмотря на то, что летом к команде присоединится 20-летний Кристиан Пулишич из дортмундской «Боруссии», «Челси» теперь намного меньше заинтересован в продаже Азара, так как потерял возможность приобрести более опытного футболиста ему на замену.

    Азар, в свою очередь, рассматривает вариант с подачей запроса на трансфер в «Реал», но, учитывая обстоятельства и его прекрасные отношения с болельщиками лондонцев, он может остаться в «Челси» еще на сезон.

    Контракт полузащитника с английским клубом истекает в июне 2020 года.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +426

      VVadic 1 час назад

      Поддерживаю. Ещё год за Членси оттарабанить обязан. А потом добро пожаловать))

      1
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      Рейтинг: +174

      orlovcar 1 час назад

      ну нах. продавать надо полюбому, если не продлит контракт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5562

      KLIM777 1 час назад

      какая ахинея ** рот

      0
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