ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC.

Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов. Также лондонцы были оштрафованы на 600 тысяч швейцарских франков.

«Челси» может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

За тур до конца текущего розыгрыша АПЛ лондонская команда занимает третье место в турнирной таблице и уже обеспечила себе выход в групповой раунд Лиги чемпионов. .