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    ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

    ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет на входящие трансферы в течение года, сообщает BBC.

    Лондонцы не смогут приобретать новых футболистов в два ближайшие трансферные окна.

    Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов. Также лондонцы были оштрафованы на 600 тысяч швейцарских франков.

    «Челси» может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

    За тур до конца текущего розыгрыша АПЛ лондонская команда занимает третье место в турнирной таблице и уже обеспечила себе выход в групповой раунд Лиги чемпионов. .

    Источник: BBC

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